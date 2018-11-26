Ситуация на Азовском море: Совбез ООН проведет экстренное заседание

Новости Украины: Совбез ООН проведет экстренное совещание в связи с действиями РФ в Азовском море.

Совет безопасности ООН в понедельник планирует провести экстренное совещание относительно агрессивных действий Российской Федерации против Украины в Азовском море, сообщила постпред США в ООН Никки Хейли.

"Срочное заседание Совета Безопасности было призвано на завтра в 11:00", - говорится в сообщении Н.Хейли в микроблоге Твиттер.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

Позже, военный кабинет предложил провести заседание СНБО для объявления правового режима военного положения.