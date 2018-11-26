НАТО поддерживает суверенитет Украины

Новости Украины: НАТО призвало РФ дать доступ к украинским портам в Азовском море.

НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая её право судоходства в территориальных водах, и призывает Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинских портов в Азовском море.

Об этом заявила спикер Альянса Оана Лунгеску на своей странице в Twitter.

"НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и её территориальную целостность, включая её право судоходства в территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом", - сказала она.

Представитель НАТО сообщила, что Альянс внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе и находится в контакте с украинскими властями. "Мы призываем к сдержанности и деэскалации", - заявила Оана Лунгеску.

Она также напомнила, что на Брюссельском саммите в июле лидеры НАТО выразили свою поддержку Украине и четко заявили, что продолжающаяся милитаризация Россией Крыма, Черного моря и Азовского моря создает дальнейшие угрозы независимости Украины и подрывает стабильность всего региона.

Как сообщалось, спецназ России захватил три украинские корабли, которые были сначала заблокированы, а затем обстреляны Россией в Керченском проливе. По оперативной информации, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" пораженные огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке.