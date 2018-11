НАТО поддерживает суверенитет Украины

НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая её право судоходства в территориальных водах, и призывает Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинских портов в Азовском море.

Об этом заявила спикер Альянса Оана Лунгеску на своей странице в Twitter.

"НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и её территориальную целостность, включая её право судоходства в территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом", - сказала она.

#NATO is closely monitoring developments in the #AzovSea & #KerchStrait, & we are in contact with the #Ukrainian authorities. We call for restraint & de-escalation. Read my full statement: pic.twitter.com/DDtfvNLa4K

— Oana Lungescu (@NATOpress) 25 ноября 2018 г.