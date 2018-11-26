НАТО поддерживает суверенитет Украины

НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая её право судоходства в территориальных водах, и призывает Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинских портов в Азовском море.
Об этом заявила спикер Альянса Оана Лунгеску на своей странице в Twitter.
"НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и её территориальную целостность, включая её право судоходства в территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом", - сказала она.
#NATO is closely monitoring developments in the #AzovSea & #KerchStrait, & we are in contact with the #Ukrainian authorities. We call for restraint & de-escalation. Read my full statement: pic.twitter.com/DDtfvNLa4K
— Oana Lungescu (@NATOpress) 25 ноября 2018 г.
Представитель НАТО сообщила, что Альянс внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе и находится в контакте с украинскими властями. "Мы призываем к сдержанности и деэскалации", - заявила Оана Лунгеску.
Она также напомнила, что на Брюссельском саммите в июле лидеры НАТО выразили свою поддержку Украине и четко заявили, что продолжающаяся милитаризация Россией Крыма, Черного моря и Азовского моря создает дальнейшие угрозы независимости Украины и подрывает стабильность всего региона.
Как сообщалось, спецназ России захватил три украинские корабли, которые были сначала заблокированы, а затем обстреляны Россией в Керченском проливе. По оперативной информации, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" пораженные огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке.