Скачать
Понедельник, 26.11.2018
Порошенко призвал нардепов прибыть на заседание по введению военного положения
Порошенко призвал нардепов прибыть на заседание по введению военного положения
Итоги 26 ноября: Эскалация в Азовском море, Президент Латвии посетил зону ООС
Итоги 26 ноября: Эскалация в Азовском море, Президент Латвии посетил зону ООС
Усик прилетел в США на бои Гвоздика и Ломаченко
Усик прилетел в США на бои Гвоздика и Ломаченко
ГРА-2018: названы все финалисты театральной премии
ГРА-2018: названы все финалисты театральной премии

Военное положение: что предусмотрено законом в случае введения

Военное положение: что предусмотрено законом в случае введения
09:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сегодня, 26 ноября, в 16:00 на экстренном заседании нардепы могут проголосовать за введение военного положения в Украине, что это будет означать для украинцев.

Сегодня украинский парламент на экстренном заседании рассмотрит предложение СНБО о введении на территории государства норм Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в его последней редакции от 12 мая 2015 года, сообщает УНН.

Как все произошло

Утром 25 ноября ФСБ объявила о якобы "нарушении российской границы кораблями ВМС Украины". По сообщениям ведомства, три военных корабля вышли в Черное море и направились к Керченскому проливу, по версии российской стороны, не подав предварительно заявки на проход судов. Пролив перегородили сухогрузами и закрыли для гражданских судов. Российский пограничный корабль протаранил украинский буксир, следовавший в группе из трех кораблей. Россия отправила на патрулирование Керченского пролива боевые самолеты. Украина обвинила Россию в откровенно агрессивных действиях.

Итог: 6 раненных, 23 пленных. Ничего конкретного о судьбе украинских моряков неизвестно.

По результатам заседания СНБО, которое началось в полночь, Президент обратился в Верховную Раду с предложением о введении военного положения в Украине.

Что такое военное положение?

Согласно дефиниции, которую приводит электронная база украинского законодательства — это особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой для введения состояния выступает Конституция Украины, сам вышеупомянутый закон и указ главы государства. Предложение о введении военного положения президенту подает Совет национальной безопасности Украины. После этого Президент должен рассмотреть это предложение, издать указ о ведении военного положения и в последующие два дня Верховная Рада обязана его рассмотреть и проголосовать за введение положения.

Военное положение может вводиться на территории целого государства или в отдельных его регионах, должно быть четко уточненно в президентском указе. В данном случае СНБО предложила объявить особый режим сроком на 60 дней (сам закон не указывает продолжительность периода).

Согласно закону, руководство государством переходит к военному командованию, которое вместе с органами исполнительной власти и военными администрациями и органами местного самоуправления несут ответственность за "осуществление мероприятий правового режима военного положения, обороны, гражданской защиты, общественного порядка и безопасности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан могут создаваться временные государственные органы — военные администрации" (цитируя Статью 4 соответствующего закона).

Относительно воинской обязанности: украинский закон о мобилизации говорит, что граждане обязаны являться по вызову в военные комиссариаты для постановки на воинский учет и определения назначения на военное время, но это не означает объявление мобилизации, что и отметил Президент во время заседания СНБО. Процедурно будет затруднено изменение места приписки в военкомат, на что должен дать согласие военный комиссар конкретного региона.

Избирательный процесс во время военного положения: выборы в указанный период невозможны как таковые (начиная от президентских, заканчивая выборами в Верховную Раду, в Верховную Раду АР Крым, и в органы местного самоуправления), а также — любые изменения в Конституцию и проведения референдумов. После прекращения военного положения у парламента есть 90 дней на то, чтобы определить новую дату выборов в случае, если они должны были быть проведены в период, на который было введено военное положение. В данном случае это может служить реальной причиной отсрочки президентских выборов.

Атака России на Азове: последние события

Относительно ограничений: военное положение предусматривает ограничение права на собрания, проведения массовых акций. Военная власть получит право на проверку личных документов, а в случае необходимости — вещей, транспорта, жилья. В случае согласия парламента на введение военного положения военное командование и другие органы власти получают право объявить "трудовую повинность" и привлекать граждан к общественно полезным работам. Это, в общем, предусматривает выполнение работ оборонного характера, а также ликвидации ЧС различных типов. Сама оплата подобного труда устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Украины.

Также существует ограничение в отношении СМИ, а именно контроль командования за предприятиями связи, телерадиоорганизациями и издательствами "с целью проведения разъяснительной работы среди военных и гражданского населения".

Отмена особого периода: военное положение теряет юридическую вес сразу после завершения указанного периода, или же отдельным указом Президента Украины об отмене военного положения в случае ликвидации угрозы национальной безопасности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Введение, Военное положение, Ограничения, Права граждан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заседание СНБО из-за агрессии России в Керченском проливе
02 Агрессия РФ в Керченском проливе: Украина обратилась за поддержкой к США
03 Эти продукты ни за что не станут есть диетологи
04 Атака России на Азове: последние события
05 Эксперты назвали самые распространенные причины неисправности смартфонов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко поддержал введение военного положения
Порошенко поддержал введение военного положения
Атака России на Азове: последние события
Атака России на Азове: последние события
В Украине объявили штормовое предупреждение: ограничено движение в областях
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Рецепт дня: шоколадный брауни
Рецепт дня: шоколадный брауни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь