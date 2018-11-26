Военное положение: что предусмотрено законом в случае введения

Новости Украины: Сегодня, 26 ноября, в 16:00 на экстренном заседании нардепы могут проголосовать за введение военного положения в Украине, что это будет означать для украинцев.

Сегодня украинский парламент на экстренном заседании рассмотрит предложение СНБО о введении на территории государства норм Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в его последней редакции от 12 мая 2015 года, сообщает УНН.

Как все произошло

Утром 25 ноября ФСБ объявила о якобы "нарушении российской границы кораблями ВМС Украины". По сообщениям ведомства, три военных корабля вышли в Черное море и направились к Керченскому проливу, по версии российской стороны, не подав предварительно заявки на проход судов. Пролив перегородили сухогрузами и закрыли для гражданских судов. Российский пограничный корабль протаранил украинский буксир, следовавший в группе из трех кораблей. Россия отправила на патрулирование Керченского пролива боевые самолеты. Украина обвинила Россию в откровенно агрессивных действиях.

Итог: 6 раненных, 23 пленных. Ничего конкретного о судьбе украинских моряков неизвестно.

По результатам заседания СНБО, которое началось в полночь, Президент обратился в Верховную Раду с предложением о введении военного положения в Украине.

Что такое военное положение?

Согласно дефиниции, которую приводит электронная база украинского законодательства — это особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой для введения состояния выступает Конституция Украины, сам вышеупомянутый закон и указ главы государства. Предложение о введении военного положения президенту подает Совет национальной безопасности Украины. После этого Президент должен рассмотреть это предложение, издать указ о ведении военного положения и в последующие два дня Верховная Рада обязана его рассмотреть и проголосовать за введение положения.

Военное положение может вводиться на территории целого государства или в отдельных его регионах, должно быть четко уточненно в президентском указе. В данном случае СНБО предложила объявить особый режим сроком на 60 дней (сам закон не указывает продолжительность периода).

Согласно закону, руководство государством переходит к военному командованию, которое вместе с органами исполнительной власти и военными администрациями и органами местного самоуправления несут ответственность за "осуществление мероприятий правового режима военного положения, обороны, гражданской защиты, общественного порядка и безопасности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан могут создаваться временные государственные органы — военные администрации" (цитируя Статью 4 соответствующего закона).

Относительно воинской обязанности: украинский закон о мобилизации говорит, что граждане обязаны являться по вызову в военные комиссариаты для постановки на воинский учет и определения назначения на военное время, но это не означает объявление мобилизации, что и отметил Президент во время заседания СНБО. Процедурно будет затруднено изменение места приписки в военкомат, на что должен дать согласие военный комиссар конкретного региона.

Избирательный процесс во время военного положения: выборы в указанный период невозможны как таковые (начиная от президентских, заканчивая выборами в Верховную Раду, в Верховную Раду АР Крым, и в органы местного самоуправления), а также — любые изменения в Конституцию и проведения референдумов. После прекращения военного положения у парламента есть 90 дней на то, чтобы определить новую дату выборов в случае, если они должны были быть проведены в период, на который было введено военное положение. В данном случае это может служить реальной причиной отсрочки президентских выборов.

Относительно ограничений: военное положение предусматривает ограничение права на собрания, проведения массовых акций. Военная власть получит право на проверку личных документов, а в случае необходимости — вещей, транспорта, жилья. В случае согласия парламента на введение военного положения военное командование и другие органы власти получают право объявить "трудовую повинность" и привлекать граждан к общественно полезным работам. Это, в общем, предусматривает выполнение работ оборонного характера, а также ликвидации ЧС различных типов. Сама оплата подобного труда устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Украины.

Также существует ограничение в отношении СМИ, а именно контроль командования за предприятиями связи, телерадиоорганизациями и издательствами "с целью проведения разъяснительной работы среди военных и гражданского населения".

Отмена особого периода: военное положение теряет юридическую вес сразу после завершения указанного периода, или же отдельным указом Президента Украины об отмене военного положения в случае ликвидации угрозы национальной безопасности.