Порошенко требует у РФ освободить моряков и корабли

Новости Украины: Порошенко требует у РФ освобождения украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к руководству Российской Федерации с требованием освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе накануне.

"Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права грубо были задержаны, и судьба которых неизвестна", - подчеркнул П. Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Он также потребовал немедленно передать задержанных моряков украинской стороне вместе с кораблями и срочно провести деэскалацию ситуацию в Азовском море и "по другим направлениям".

Президент отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение.