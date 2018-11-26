Появились аудиозаписи переговоров украинских и российских моряков в Азовском море

Новости Украины: Обнародованы аудиозаписи переговоров украинских и российских моряков в Азовском море, где в воскресенье, 25 ноября, были захвачены три украинских судна.

Редакция LIGA.net получила аудиозаписи переговоров украинских и российских моряков в Азовском море, где вечером 25 ноября россияне обстреляли и захватили три украинских судна. Об этом сообщается на сайте LIGA.NET.

В воскресенье, 25 ноября, утром в Азовском море российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил (ВМС) Украины, а в послеобеденную пору в Министерстве обороны Украины уже сообщили о выявленных ударных вертолетах российской армии.

По состоянию на 19:00 в командовании ВМС ВС Украины заявили, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

По состоянию на 20:28 стало известно, что против корабля ВМС ВС Украины катера Пограничной службы ФСБ РФ применили оружие, есть раненый.

Сейчас три украинских судна остаются захваченными российским спецназом в Черном море после того, как по ним был открыт огонь. Два украинских катера "Бердянск" и "Никополь" пораженные огнем противника и потеряли ход.

Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. По меньшей мере шестеро украинских военнослужащих получили ранения.

В связи с чрезвычайными событиями в Азовском море Президент Петр Порошенко созвал Военный кабинет. Украина обратилась с требованием немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

Во время экстренного заседания СНБО Президент Петр Порошенко поддержал предложение Военного кабинета о введении военного положения и обратиться к Верховной Раде.

Президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов в понедельник, 26 ноября, прибыть в Киев для участия в заседании по рассмотрению введения военного положения в Украине.

"Я хотел бы обратиться к народным депутатам завтра прибыть в Киев на чрезвычайное заседание Верховной Рады для того, чтобы мы в закрытом режиме провели обсуждение проекта решения и ответственного принятия соответствующего решения для обеспечения обороны государства", - заявил он.

При этом Порошенко отметил, что "решение (о введении военного положения - прим. ред) не будет предусматривать ограничения конституционных прав и свобод граждан".

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.