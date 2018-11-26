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ЦИК рассказала, возможны ли выборы во время военного положения

ЦИК рассказала, возможны ли выборы во время военного положения
11:24 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф www.pravda.com.ua Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В ЦИК объяснили, что выборы во время военного положения невозможны, но "могут быть варианты", все зависит от указа президента.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что вопрос выборов в условиях военного положения, если оно будет введено в Украине, зависит от того, какие варианты для этого определены в указе президента, который в понедельник рассмотрит Верховная Рада. Об этом "Украинской правде" рассказали источники в ЦИК

"Выборы для начала назначаются соответствующим постановлением ВРУ (статья 16 Закона). Мы (ЦИК) включаемся потом. Вопрос к ВРУ... Особенно, с учетом сегодняшнего внеочередного заседания, что на 16:00 ... ", - рассказал источник в комиссии.

На вопрос, возможны ли вообще выборы в условиях военного положения, представитель ЦИК ответил, что в соответствии с Законом о военном положении - нет, но все зависит от того, что будет в Указе президента, который рассмотрит Верховная Рада, поскольку "могут быть варианты".

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

Военное положение: что предусмотрено законом в случае введения

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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ЦИК, Центральная Избирательная Комиссия, Указ президента, Военное положение.
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