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МВФ сможет сотрудничать с Украиной в случае введения военного положения

МВФ сможет сотрудничать с Украиной в случае введения военного положения
12:10 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина сможет продолжить сотрудничество с МВФ в случае введения военного положения.

В случае введения военного положения Украина сможет продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, так как у Фонда нет формальных запретов для сотрудничества со странами в состоянии военных конфликтов. Об этом сообщил источник в правительстве, ссылаясь на официальные документы Фонда.

"У Фонда нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в таких условиях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, МВФ уже сотрудничал с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты. В постоянном Представительстве МВФ в Украине пока официальные комментарии не предоставили.

Накануне инцидента в Азовском море министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Кабинет министров и парламент выполнили предварительные условия для старта новой 14-месячной программы stand-by с Международным валютным фондом объемом 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. 

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ "Дон" в нарушение Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, протаранил украинский рейдовый буксир.

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Впоследствии при проходе украинских кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования в районе 40 километров юго-восточнее Керчи их заблокировали сопровождающие суда РФ и открыли огонь на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить введение военного положения в стране сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии. Глава парламента Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.

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Украина, МВФ, Военное положение, Оксана Маркарова.
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