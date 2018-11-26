Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о переименовании Кировоградского района в Кропивницкий.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление о декоммунизации Кировоградского района Кировоградской области.

"Подписал сегодня постановление Верховной Рады о декоммунизации Кировоградского района (№4906). С сегодняшнего дня это Кропивницкий район", - сообщил он на своей странице в микроблоге Twitter в понедельник.

Підписав сьогодні Постанову Верховної Ради @verkhovna_rada про декомунізацію Кіровоградського району (#4906) Від сьогодні це Кропивницький район. Наступним кроком буде перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей і закріплення цього рішення у Конституції України. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 26 ноября 2018 г.

Спикер отметил, что следующим шагом должно стать переименование Кировоградской и Днепропетровской областей и закрепление этого решения в Конституции Украины.

Согласно тексту постановления, оно вступит в силу на следующий день после публикации. Как сообщалось, Верховная Рада 20 ноября поддержала проект постановления о переименовании Кировоградского района в Кропивницкий. Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный законопроект (№9310) о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.