Возле Администрации Президента собрались силовики и правоохранители

Новости Украины: Под стенами Администрации Президента Украины в Киеве находятся несколько десятков силовиков и правоохранителей, еще около десятка автобусов стоят вдоль Банковой

Под стенами Администрации Президента Украины собралось несколько десятков силовиков и правоохранителей, передает корреспондент УНН.

Так, под стенами ведомства, которое расположено на улице Банковой в центре Киева, сейчас дежурят сотрудники Нацполиции, Нацгвардии и пожарные. Еще около десятка автобусов с правоохранителями разместились вдоль улицы Банковой.

Добавим, одна из украинских националистических общественных организаций заявляла о намерении провести акцию протеста под стенами Администрации Президента.

Как сообщалось, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и увлечения в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца. ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00. Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН