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Совет ОБСЕ проведет спецзаседание из-за конфликта России и Украины

Совет ОБСЕ проведет спецзаседание из-за конфликта России и Украины
13:58 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: expres.ua

Новости Украины: Сегодня, 26 ноября, в 18:00 состоится заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море.

Постоянный совет ОБСЕ 26 ноября на специальном заседании, созванном по требованию Украины, рассмотрит очередной акт вооруженной агрессии России против Украины в Азовском море. Об этом сообщило в Twitter Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

"Сегодня в 17.00 по киевскому времени состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины при ОБСЕ по поручению Президента Украины П.А.Порошенко в рамках политико-дипломатического реагирования на очередной акт вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. После этого спецназовцы России захватили три украинских корабля, которые были сначала заблокированы, а затем обстреляны российскими в Керченском проливе. По оперативной информации, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", пораженные огнем противника, потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также заставили остановиться. 

Появились аудиозаписи переговоров украинских и российских моряков в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает введение военного положения из-за нападения РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива.

В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о введении военного положения.

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Все по теме:

Азовское море, ОБСЕ, Петр Порошенко, Президент Украины, Совет Безопасности ООН, Ситуация в Азовском море, Заседание Совета безопасности ООН.
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