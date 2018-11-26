Украина и НАТО договорились о чрезвычайном заседании по Азову

Новости Украины: Комиссия Украина-НАТО на уровне послов рассмотрит ситуацию в Азовском море.

Комиссия Украина-НАТО сегодня в Брюсселе на уровне постоянных представителей стран-членов НАТО и Украины рассмотрит ситуацию в Азовском море.

Об этом сообщает постоянное представительство Украины при НАТО в микроблоге Twitter.

”По договоренности президента Украины и генерального секретаря Альянса сегодня состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов относительно реагирования на вооруженное нападение и захват Россией украинских кораблей в Черном море. НАТО и Украина сообща будут реагировать на акт агрессии”, - говорится в сообщении.

Украину на заседании будет представлять постоянный представитель при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко.

Как сообщалось, сегодня, 26 ноября, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого они договорились провести срочное чрезвычайное заседание комиссии Украина - НАТО в связи с актом агрессии РФ против Украины в Азово-Черноморской акватории.

Утром 25 ноября Россия с помощью «севшего на мель» танкера блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии при проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, на 16.00.