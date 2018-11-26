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Агрессия РФ в Азовском море: реакция зарубежных стран

Агрессия РФ в Азовском море: реакция зарубежных стран
15:22 Сегодня Телеграф Фото: mil.in.ua

Новости Украины: Представителя ряда зарубежных стран отреагировали на обстрел и захват сотрудниками пограничной службы РФ украинских кораблей и задержание украинских моряков.

Утром 25 ноября Россия с помощью "севшего на мель" танкера блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Появились аудиозаписи переговоров украинских и российских моряков в Азовском море

Впоследствии при проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен.

Реакция западных стран на агрессию РФ в Азовском море

Россия должна прекратить свои провокационные действия и, в соответствии с международным правом, восстановить свободный проход морских суден в Керченском проливе. Об этом заявила на своей странице в Twitter министр иностранных дел Швеции Марго Валльстрем.

"Глубоко обеспокоена эскалацией России в Керченском проливе. Россия должна прекратить свое провокационное поведение и разрешить движение морскому транспорту в соответствии с международным правом. Приветствую обсуждение в СБ ООН о том, как избежать дальнейшей эскалации", - написала она.

Немецкая сторона с озабоченностью следит за ситуацией в Азовском море и заявляет, что применение вооруженной силы не может быть ничем оправдано. Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт в понедельник на брифинге в Берлине.

"Применение вооруженного насилия российскими войсками на основании тех фактов, которыми мы располагаем на настоящий момент, не имеет никакого оправдания", - сказал Зайберт.

Он призвал российскую сторону отпустить украинские корабли и моряков.

Зайберт сказал, что правительства Германии внимательно и с большой озабоченностью следит за развитием событий и призывает обе стороны к сдержанности и деэскалации, немедленному началу переговоров. Также отметил, что правительство, канцлер и МИД находятся в тесном контакте с обеими сторонами.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак собрал утром в понедельник армейское командование и руководителей польских спецслужб для обсуждения ситуации в Азовском море. Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня утром я встречаюсь с начальником Генштаба, командованием вооруженных сил, а также руководителями военных спецслужб, которые будут обязаны представить рапорты в связи с обострением ситуации в Азовском море",- сообщил Блащак.

Послы стран-членов Европейского Союза предположительно сегодня или завтра обсудят ситуацию в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

"Послы ЕС предположительно обсудят сегодня или завтра ситуацию в Азовском море и Керченском проливе", - написал он.

Министерство иностранных дел Грузии призвало международное сообщество принять немедленные меры для деэскалации ситуации в Керченском проливе и Азовском море. Об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, сообщает "Грузия Online".

"Мы внимательно наблюдаем за возмутительными событиями происходящими в Азовском море и Керченском проливе. Нападение России на украинские морские суда и их сдерживание представляет собой грубое нарушение международного морского права и ставит под угрозу безопасность всего региона. Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Призываем международное сообщество принять немедленные меры для деэскалации ситуации", - написал он в Twitter.

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подчеркнул важность восстановления свободного передвижения по Керченскому проливу и призвал Россию к освобождению захваченных в Азовском море украинских моряков. Об этом сообщается на Twitter-странице МИД Финляндии.

"Глубоко обеспокоен ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе. Необходимо избегать эскалации ситуации. Важно восстановить свободное движение в Керченском проливе, освободить захваченные суда и их экипаж, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил Сойни.

Республика Молдова решительно осуждает любые проявления агрессии и провокации, подрывающие региональную безопасность.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы в связи с событиями на Азовском море и в Керченском проливе.

"Мы глубоко обеспокоены напряженностью в Азовском море и Керченском проливе и решительно осуждаем любые проявления агрессии и провокации, подрывающие региональную безопасность", - говорится в комментарии.

Подчеркивается также, что Молдова подтверждает безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее права на использование международных вод.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает введение военного положения из-за нападения РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива. Сегодня, 26 ноября, в 16:00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о введении военного положения.

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Азовское море, Реакция, Задержание, Западные страны, Экипаж, Украинские моряки, Захват украинских кораблей, Ранения украинских моряков.
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