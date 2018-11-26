Агрессия РФ в Азовском море: реакция зарубежных стран

Новости Украины: Представителя ряда зарубежных стран отреагировали на обстрел и захват сотрудниками пограничной службы РФ украинских кораблей и задержание украинских моряков.

Утром 25 ноября Россия с помощью "севшего на мель" танкера блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии при проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен.

Реакция западных стран на агрессию РФ в Азовском море

Россия должна прекратить свои провокационные действия и, в соответствии с международным правом, восстановить свободный проход морских суден в Керченском проливе. Об этом заявила на своей странице в Twitter министр иностранных дел Швеции Марго Валльстрем.