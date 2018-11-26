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Понедельник, 26.11.2018
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Порошенко подписал указ о военном положении

Порошенко подписал указ о военном положении
15:37 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко внес в Раду законопроект о введении военного положения в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине". Об этом сообщает сайт главы государства.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, соответствующий проект закона №9338 зарегистрирован в Верховной Раде 26 ноября. 

Текст указа размещен на сайте главы украинского государства. "Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине" (прилагается, секретно, без пункта 12 - несекретно)", - говорится в документе.

Контроль над выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

"Президент передал в ВР указ о введении военного положения. В нем он предлагает ввести ВП с 26 ноября до 25 января", - сообщает Telegram-канал УП. 

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако пограничный корабль РФ «Дон», вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ.

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В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены. По информации начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, не получив до 17:00 информацию о возможности прохода через пролив, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования - в Одессу.

"При проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение", - рассказал Муженко.

Шесть украинских военнослужащих получили ранения. На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии. Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации у Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.

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Все по теме:

Керченский пролив, СНБО, Петр Порошенко, Украинские корабли, Российская агрессия, Александр Турчинова.
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