Канцлер Германии прокомментировала агрессию РФ

Новости Украины: Сегодня, 26 ноября, состоялся телефонный разговор канцлера Германии с президентом Петром Порошенко.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность эскалацией российской агрессии с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации. Об этом она сказала во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Петр Порошенко проинформировал о грубом акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действиях Украины в ответ, в том числе введении режима военного положения. Ангела Меркель выразила обеспокоенность эскалацией российской агрессии с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации", - отметил спикер.

По словам Цеголко, президент заявил о неприемлемости агрессивных действий России и призвал международное сообщество усилить давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

Собеседники скоординировали действия по подготовке к заседанию Европейского Совета, которое состоится в Брюсселе в декабре.

Также была достигнута договоренность продолжить украинско-германские консультации для разрешения ситуации.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия с помощью "севшего на мель" танкера блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины о намерении осуществить переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами. Однако пограничный корабль РФ "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир - вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии при проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, на 16.00.