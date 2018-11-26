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Ситуация в Азовском море: Британия призвала РФ освободить украинских моряков

Ситуация в Азовском море: Британия призвала РФ освободить украинских моряков
17:41 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Великобритания осудила российскую агрессию и призвала РФ освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли.

Россия должна освободить украинских моряков и гарантировать свободное прохождение судов через Керченский пролив. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джереми Хант.

"Британия осуждает применение силы Россией против украинских кораблей, которые заходят в Азовское море. Еще раз видим российское пренебрежение международными нормами и суверенитетом Украины. Россия должна освободить украинских моряков и гарантировать свободное прохождение судов через Керченский пролив", - написал он.

Как сообщалось, 25 ноября российские суда обстреляли и захватили три украинских корабля в районе Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения.

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В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил Президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток.

Порошенко 26 ноября подписал указ о введении в действие решения СНБО относительно введения военного положения в Украине с 26 ноября по 25 января и внес в Верховную Раду законопроект с предложением принять его указ.

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Все по теме:

Украина, Великобритания, Россия, РФ, Британия, Украинские моряки, Джереми Хант, Ситуация в Азовском море.
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