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Найем о военном положении: В Раде обсуждают компромисс из трех пунктов

Найем о военном положении: В Раде обсуждают компромисс из трех пунктов
18:31 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Мустафа Найем сообщил, что введение военного положения по сценарию, предложенному Президентом, не будет.

Народные депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание Верховной Рады по поводу введения военного положения в Украине, обсуждают компромисс из трех пунктов.

 

"Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисс: введение военного положения не на два месяца, а на один; изъятие пункта указа об ограничении прав и свобод граждан; и прямое назначение в этом же указе даты выборов президента на 31 марта 2019 года", - написал Найем.

Он отметил, что если такие изменения будут внесены, то "военное положение - вполне приемлемая мера в ответ на агрессию Российской Федерации".

Как сообщалось, 25 ноября российские суда обстреляли и захватили три украинских корабля в районе Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения.

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В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил Президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток.

Порошенко 26 ноября подписал указ о введении в действие решения СНБО относительно введения военного положения в Украине с 26 ноября до 25 января и внес в Верховную Раду законопроект с предложением поддержать его указ.

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Все по теме:

Верховная Рада, Украина, Россия, ВР, РФ, Народные Депутаты, Петр Порошенко, Мустафа Найем.
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