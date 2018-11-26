Найем о военном положении: В Раде обсуждают компромисс из трех пунктов

Новости Украины: Мустафа Найем сообщил, что введение военного положения по сценарию, предложенному Президентом, не будет.

Народные депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание Верховной Рады по поводу введения военного положения в Украине, обсуждают компромисс из трех пунктов.

"Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисс: введение военного положения не на два месяца, а на один; изъятие пункта указа об ограничении прав и свобод граждан; и прямое назначение в этом же указе даты выборов президента на 31 марта 2019 года", - написал Найем.

Он отметил, что если такие изменения будут внесены, то "военное положение - вполне приемлемая мера в ответ на агрессию Российской Федерации".

Как сообщалось, 25 ноября российские суда обстреляли и захватили три украинских корабля в районе Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения.

В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил Президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток.

Порошенко 26 ноября подписал указ о введении в действие решения СНБО относительно введения военного положения в Украине с 26 ноября до 25 января и внес в Верховную Раду законопроект с предложением поддержать его указ.