Ельченко на заседании Совбеза ООН заявил об угрозе захвата РФ Мариуполя и Бердянска

Новости Украины: Владимир Ельченко заявил, что Украина нуждается в усилении санкций против России.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что разведывательные данные говорят о возможном захвате РФ украинских городов на Азовском море – Мариуполя Донецкой области и Бердянска Запорожской области.

"Дальнейшая эскалация ситуации РФ не может быть исключена. По имеющимся оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска, дальнейших агрессивных действий и провокаций со стороны пограничной службы РФ, ФСБ и ВМС России", - сказал В.Ельченко на спецзаседании Совбеза ООН по ситуации в Украине в понедельник.

Он подчеркнул, что Украина готова урегулировать ситуацию дипломатическими и политическими средствами.

"Преступный режим Кремля показал, что он не остановится свою агрессивную политику и готов идти на любые агрессивные действия в отношении Украинского государства", - резюмировал дипломат. В.Ельченко подчеркнул, что Украина нуждается в усилении санкций в отношении РФ.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.