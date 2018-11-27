МИД призвал Венгрию присоединиться к мерам по сдерживанию агрессии РФ

Новости Украины: Развитие пограничной инфраструктуры является общим интересом Украины и Венгрии.

26 ноября 2018 года в МИД Украины состоялись украинские-венгерские консультации по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне заместителя Министра иностранных дел Украины Василия Боднара и Парламентского Государственного секретаря — заместителя Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяра, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Василий Боднар сообщил венгерской стороне об акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и призвал официальный Будапешт присоединиться к мероприятиям международного сообщества по сдерживанию российского агрессора.

Заместитель Министра подчеркнул необходимость соблюдения принципов добрососедства в урегулировании проблемных вопросов двусторонних отношений, реализации позитивной повестки дня, согласованного главами внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии. Было подтверждена настроенность Украины к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству с учетом национальных интересов Украины.

"Левенте Мадьяр подтвердил поддержку Венгрией независимости и территориальной целостности Украины и выразил заинтересованность его страны в расширении украинско-венгерского практического сотрудничества", — указано в сообщении.

Стороны пришли к соглашению о необходимости активизации сотрудничества по реализации приграничных инфраструктурных проектов, начала совместного контроля на границе и расширение межрегионального сотрудничества. В этом контексте, была достигнута договоренность о проведении в начале 2019 года переговоров должностных лиц двух государств, ответственных за развитие трансграничного сотрудничества.