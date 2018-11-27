Военное положение будет введено завтра с выходом газеты "Голос Украины"

Новости Украины: Указ президента о введении военного положения сроком на 30 дней сейчас прорабатывается и в среду будет напечатан в "Голосе Украины".

Указ президента Украины, который в понедельник приняла Верховная Рада, о введении военного положения сроком на 30 дней, сейчас прорабатывается в юридическом управлении и в среду, 28 ноября будет официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины", сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар (фракция "Народный фронт").

"К сведению журналистов. В газете "Урядовый курьер" опубликован указ президента, который был направлен в Верховную Раду. Тот документ о введении военного положения, который парламент принял вчера (о 30 днях) сейчас прорабатывается в юруправлении и будет завтра напечатан в газете "Голос Украины"", - написала В.Сюмар на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

"Очевидно, это не та тема, где возможны манипуляции с датами или иными формулировками", - подчеркнула она.

В свою очередь вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии под постом главного редактора "Радио НВ" Валерия Калныша в соцсети Фейсбук отметила, что в газете "Урядовый курьер" во вторник был ошибочно напечатан указ президента о введении в действие решения СНБО о военном положении, где указана дата его начала с 26 ноября.

"Выяснили. Ошибочно напечатано, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий указ", - сообщила И.Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось, 26 ноября Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко сроком на 30 суток. Однако пока не ясно, с какого времени и числа оно вводится, так как в первом варианте президентского указа значилось: с 14.00 26 ноября сроком на 60 суток. В то же время президент Петр Порошенко в своем телеобращении заявил, что принял решение о том, что дата введения военного положения будет скорректирована - 9:00 28 ноября 2018 года. Финальный текст указа, который был проголосован парламентом, пока не опубликован.

Как сообщалось, на сайте СНБО Украины появилось официальное сообщение о "введении скором на 30 суток правового режима военного положения в регионах Украины, которые граничат с РФ и Приднестровьем, начиная с 14.00 26 ноября до 26 декабря текущего года".

При этом, в новостном разделе на сайте Верховной Рады после голосования и принятия закона говорилось: "Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение с 9 часов 28 ноября 2018 года на 30 суток до 9 часов 27 декабря 2018 года".

Также в своем выступлении перед голосованием П.Порошенко заявил, что военное положение в отдельных регионах Украины будет применяться только в случае наземной российской военной агрессии. "Нам надо принять решение о введении военного положения. Я хочу отдельно заявить, что оно будет применено только в случае наземной российской военной агрессии", - сказал президент.

"Как только российский солдат пересечет украинскую границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечит защиту украинской земли", - подчеркнул глава Украинского государства.

Указ президента о введении военного положения официально обнародуется вместе с законом об утверждении такого указа и "вступает в силу одновременно с вступлением в силу такого закона".