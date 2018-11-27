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Захваченных украинских моряков разделили на три группы

Захваченных украинских моряков разделили на три группы
14:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Захваченных в Керченском проливе моряков разделили на три группы.

Всех захваченных россиянами в районе Керченского пролива украинских моряков разделили на три группы. Тех, кто получил ранения, в "суд"в не доставили. Об этом в комментарии Громадському сообщил адвокат украинцев Эдем Семедляев.

Адвокат пояснил, что моряков разделили на три группы.

"Будут судить одну сегодня, вторую — завтра, третью — раненых моряков — в Керчи, но когда, не ясно пока", — сказал адвокат.

Он также напомнил, что заседание "суда" в анексованом Симферополе, где будут избирать меры пресечения задержанным украинцам, перенесли на 14:00.

Ранее народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что 27 ноября захваченных украинских моряков уже начали доставлять в "суд" в анексованом Симферополе.

Ранее сообщалось, что заседание "суда" по избранию меры пресечения украинским морякам должно было начаться в 11:00 по местному времени.

В ВМС Украины заявили, что украинские моряки, захваченные российскими пограничниками возле Керченского пролива, дают ложные показания под физическим и психологическим давлением.

Как сообщалось, Верховная Рада 26 ноября поддержала введение военного положения в 10 областях Украины в связи с агрессией России в Азовском море сроком на 30 суток.

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Предложение о введении военного положения возникла после того, как 25 ноября российские суда обстреляли и захватили украинские корабли возле Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения. ФСБ России подтвердила обстрел и задержание украинских кораблей в Керченском проливе. В целом на трех украинских катерах находились 23 военных.

Утром 25 ноября украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порту Мариуполя. Во время этого задания российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. Со своей стороны Россия заявила, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Украинские корабли начали выходить из Керченского пролива, но российские корабли преследовали их и угрожали применить оружие.

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Украина, Суд, Море, Черное море, Керченский пролив, Моряки, Керчь, Украинские моряки.
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