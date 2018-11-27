Президент Европарламента призвал к решению Керченского конфликта

Новости Украины: Президент Европарламента призвал власти Украины и России к положительному решению конфликта.

Президент Европейского парламента Антонио Таяни призвал власти Украины и России к сотрудничеству для поиска положительного разрешения конфликта в Керченском проливе.

Такое мнение он обнародовал в Twitter после встречи со спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Брюсселе.

"Растущее напряжение между Россией и Украиной вызывает беспокойство. Я призываю к полному соблюдению существующих соглашений. Учитывая международное право, я прошу обе стороны сотрудничать для поиска положительного решения (конфликта в Керченском проливе - ред.)", - написал Таяни.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря. После этого спецназовцы России обстреляли и захватили в Керченском проливе украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На захваченных кораблях находились 23 моряка, шестеро из них ранены.

Россия объявила о намерении судить задержанных украинских моряков за якобы незаконное пересечение государственной границы. Верховная Рада Украины 26 ноября 2018 года приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях.