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Геращенко: Украина собирает информацию о судьбе 24-х захваченных украинских моряков

Геращенко: Украина собирает информацию о судьбе 24-х захваченных украинских моряков
17:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На данный момент Украина разыскивает информацию о судьбах 24-х человек, которые находились на захваченных украинских кораблях.

Украинская сторона собирает информацию о 24-х моряках, которые находились на захваченных Россией украинских кораблях. Об этом проинформировала первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в эфире телеканала "Прямой".

"Мы считаем и будем настаивать на том, что они - военнопленные, потому что русские подло захватили наших моряков в нейтральных водах. Согласно Женевской конвенции, они подпадают именно под эту категорию, под эту дефиницию", - отметила Геращенко.

Политик также акцентировала внимание на том, что россияне действовали в "лучших" КГБшных традициях.

"В течение первых часов, а то и дней, они не предоставляли информации о том, где содержатся ребята, в каких условиях, что с ними. И собственно, вот сейчас, по нашей информации, которая собирается по крупицам, только одному парню разрешили выйти на контакт со знакомыми", - добавила первый вице-спикер. 

Появился полный список задержанных россиянами украинских моряков

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря. После этого спецназовцы РФ захватили ранее обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На них, по данным украинских ВМС, находились 24 моряка, шестеро были ранены.

Верховная Рада 26 ноября приняла Закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 приграничных областях.

Россия объявила о намерении судить задержанных украинских моряков за якобы незаконное пересечение государственной границы.

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Украина, Ирина Геращенко, Украинские моряки, Захваченные украинские моряки.
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