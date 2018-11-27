СНБО дал разъяснение по поводу военного положения

Новости Украины: Совет национальной безопасности и обороны объяснил когда, где и сколько будет длиться военное положение в Украине.

Военное положение вводится в 10 областях Украины, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года. Такое разъяснение предоставила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны.

"Согласно Закону Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338), принятого парламентом 26 ноября, военное положение в Украине введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

В СНБО напоминают, что 26 ноября состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине". СНБО внесла предложение Президенту ввести военное положение в стране с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 2 месяца (до 14:00 26 января 2019 года). Соответствующий Указ Президента был внесен 26 ноября в Верховную Раду.

"После обсуждения в парламенте этого вопроса Президент принял решение о сокращении сроков введения военного положения до 30 суток, о чем публично проинформировал граждан Украины. Решением СНБО Украины от 26.11.2018 была поддержана инициатива Президента Украины и внесены изменения в предыдущее решение", - отмечают в Совбезе.

В этой связи был подготовлен новый Указ Президента Украины № 392/2018 о введении военного положения сроком на 30 суток.

Во время обсуждения проекта закона о введении военного положения Президент согласился ограничить применение действия указа десятью областями, о чем заявил в своем выступлении в Верховной Раде. Закон, инициированный Президентом, с учетом внесенных им предложений, был поддержан 276 народными депутатами.