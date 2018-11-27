Военное положение в Украине: что об этом думают в Кремле

Новости Украины: В РФ считают, что военное положение в Украине может привести к напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

В Кремле считают, что военное положение в Украине может привести к напряженности на линии соприкосновения с оккупированными территориями Донбасса.

Как передает корреспондент в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это внутреннее дело Украины, но, безусловно, на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг, как введение военного положения, имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску", - заявил Песков.

По его словам, такое решение может привести к эскалации напряжения. "Потенциально также введение военного положения в ряде регионов может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе, имеется в виду юго-восток", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос, как на такие действия будет реагировать Россия, Песков ответил: "Это надо спрашивать наших военных".

Как сообщалось, 26 ноября Верховная Рада приняла закон об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№ 9338). Дата не озвучивалась, но перед голосованием отмечалось, что речь идет о введении военного положения с 9.00 28 ноября.

В то же время секретарь СНБО Александр Турчинов пояснил, что военное положение введено с 14.00 26 ноября. "Дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада - 26 ноября 14.00", - сообщил Турчинов.

Как говорится в пояснительной записке к доработанному законопроекту "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине", обнародованному на сайте Верховной Рады, главе государства "предложено ввести в Украине с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года военное положение ".

Кроме того, на сайте парламенте в приложении к указу президента отмечается, что глава государства постановил "ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года".

Военное положение введено в ряде областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, по рекомендации СНБО в ответ на открытую агрессию российских военных в отношении украинских судов 25 ноября.