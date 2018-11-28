Эрдоган поговорил с Порошенко и Путиным из-за конфликта в Черном море

Новости Украины: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднимет украинский вопрос во время саммита G20 в Аргентине.

Президент провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который осудил агрессию России против Украины в акватории Керченского пролива. Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Глава Украинского государства проинформировал о дерзком акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и ответных действиях Украины, в частности введении режима военного положения. Президент Турции осудил эскалацию и агрессивные действия РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Порошенко призвал Президента Турции усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.

Агентство Anadolu сообщило, что телефонный разговор на эту тему Эрдоган в среду провел и с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Выслушав обе стороны и выразив обеспокоенность по поводу напряженности, президент Эрдоган подчеркнул важность решения вопроса дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля заявили, что Путин и Эрдоган провели обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе "в контексте спровоцированного киевской властью опаснасного инцидента в районе Керченского пролива".

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. Спецназназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и более 20 моряков.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России в Азовском море.