Скачать
Среда, 28.11.2018
Президент Украины подписал закон о военном положении
Президент Украины подписал закон о военном положении
Нафтогаз не разрешил Счетной палате провести аудит
Нафтогаз не разрешил Счетной палате провести аудит
СМИ узнали, кто получит Золотой мяч 2018
СМИ узнали, кто получит Золотой мяч 2018
Меган Маркл не будет уходить в декретный отпуск
Меган Маркл не будет уходить в декретный отпуск

Эрдоган поговорил с Порошенко и Путиным из-за конфликта в Черном море

Эрдоган поговорил с Порошенко и Путиным из-за конфликта в Черном море
14:39 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднимет украинский вопрос во время саммита G20 в Аргентине.

Президент провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который осудил агрессию России против Украины в акватории Керченского пролива. Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

 "Глава Украинского государства проинформировал о дерзком акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и ответных действиях Украины, в частности введении режима военного положения. Президент Турции осудил эскалацию и агрессивные действия РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Порошенко призвал Президента Турции усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.

Агентство Anadolu сообщило, что телефонный разговор на эту тему Эрдоган в среду провел и с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Выслушав обе стороны и выразив обеспокоенность по поводу напряженности, президент Эрдоган подчеркнул важность решения вопроса дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля заявили, что Путин и Эрдоган провели обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе "в контексте спровоцированного киевской властью опаснасного инцидента в районе Керченского пролива".

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. Спецназназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и более 20 моряков.

Президент Украины подписал закон о военном положении

Верховная Рада 26 ноября приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России в Азовском море.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Азовское море, Турция, G20, Черное море, Владимир Путин, Петр Порошенко, Реджеп Тайип Эрдоган, агрессия РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Укрзализныця отменила возврат билетов онлайн
02 Президент Украины подписал закон о военном положении
03 Что подарить на Новый год 2019: совет астролога и нумеролога
04 Порошенко: Помпео пообещал полную поддержку, включая военную
05 Военное положение в Украине вступило в силу – опубликован указ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Андреевскую церковь передали Вселенскому патриархату
Андреевскую церковь передали Вселенскому патриархату
До -15 мороза в конце осени: синоптики дали &quot;холодный&quot; прогноз погоды
До -15 мороза: синоптики дали "холодный" прогноз
В Украине появилось новое министерство
В Украине появилось новое министерство
Маникюр 2018: ромашковый маникюр для тех, кто соскучился за летом (Фото)
Маникюр 2018: ромашковый маникюр для тех, кто соскучился за летом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь