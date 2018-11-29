Трамп пообещал разобраться с инцидентом в Керченском проливе

Новости Украины: Дональд Трамп намерен разобраться в причинах инцидента на Черном море, и надеется на участие в этом Европы.

Президент СШ повторил, что ему "не нравится" задержание Россией трех украинских судов на Черном море, и он надеется разобраться в произошедшем.

"Мы посмотрим, мы собираемся разобраться в том, что же произошло. Мне не нравится инцидент, и мы получим доклад о том, что происходит", - заявил он газете New York Post.

Он призвал лидеров Германии и Франции присоединиться к этому процессу, не упомянув, каких действий он ждет от них.

В то же время, Д.Трамп заявил: "Есть вопрос, а было ли предупреждение (Украины о проходе судов - ред.)? Сообщали ли они о проходе? Думаю, что существует система, действующая система".

Также Трамп заявил, что примет окончательное решение о встречи с Путиным на аргентинском саммите G20 после того, как получит от своей команды национальной безопасности полный отчет по агрессии России в Черном море.

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинское рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).