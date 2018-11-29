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Курц призвал РФ освободить корабли и моряков ВМС Украины

Курц призвал РФ освободить корабли и моряков ВМС Украины
15:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Канцлер Австрии отметил, что его страна и в дальнейшем не признает незаконную аннексию Россией Крыма.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Россию освободить захваченные возле Керченского пролива украинские корабли и украинских моряков.

"Федеральный канцлер Себастиан Курц призвал "освободить украинских военных и вернуть Украине корабли", - говорится в сообщении.

Австрийский канцлер предостерег от дальнейшей эскалации и акцентировал вимание на "важности соблюдения международного права, обеспечения свободного судоходства и суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Единственное, что должны все понимать - это то, что этот конфликт не имеет военного решения", - подчеркнул Курц.

Он добавил, что Австрия сохраняет большой интерес к стабильности и положительному развитию близко расположенной Украины и использует для этого, в том числе, своё председательство в Совете Евросоюза. 

Германия поддерживает санкции против РФ

Официальная Вена находится в постоянном контакте с европейскими партнерами и институтами в Брюсселе, а также поддерживает "регулярные контакты" с Москвой и Киевом.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.

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Россия, РФ, ВМС Украины, Украинские моряки, Канцлер Австрии, Себастьян Курц.
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