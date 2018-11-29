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Дело Клыха: Клыха направят в туберкулезную больницу

Дело Клыха: Клыха направят в туберкулезную больницу
17:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Станислава Клыха, который содержится в российской колонии, в декабре направят на обследования.

Согласно информации российской стороны, в настоящее время состояние здоровья Клыха оценивается как удовлетворительное.

Украинского политзаключенного Станислава Клыха в декабре направят в туберкулезную больницу для "проведения планового обследования и определения дальнейшей тактики лечения". Об этом сообщается на сайте Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации.

Отмечается, что председатель СПЧ Михаил Федотов проинформировал уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Людмилу Денисову о соблюдении прав человека и условиях содержания в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России украинцев Руслана Кондратюка, Андрея Морозова и Клыха. На сайте размещены отсканированные письма на имя Денисовой от 28 ноября.

Так, касательно Клыха сообщается, что он состоит под диспансерным наблюдением по имеющимся хроническим заболеваниям, в рамках которого ему проводятся клинико-лабораторные и инструментальные обследования, его консультируют врачи.

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В совете отмечают, что за время отбывания наказания Клых неоднократно обращался за медицинской помощью, которую получал в амбулаторных и стационарных условиях медицинской части учреждения и филиала "Психиатрическая больница" медико-санитарной части №74 ФСИН.

"В настоящее время состояние здоровья Клыха оценивается врачами-специалистами как удовлетворительное, он находится под динамическим наблюдением медицинских работников", - говорится в письме.

В то же время сообщается, что "для проведения планового обследования и определения дальнейшей тактики лечения пациент 5 декабря 2018 года будет направлен в филиал "Туберкулезная больница №1" федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть №74 Федеральной службы исполнения наказаний".

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Все по теме:

Политзаключенные, Станислав Клых, Состояние здоровья Клыха, Плановое обследование.
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