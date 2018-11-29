Скачать
Четверг, 29.11.2018
Глава МИД Польши посетит столицу Украины
Глава МИД Польши посетит столицу Украины
Чубаров сообщил, что арестованных украинских моряков могут перевезти из Крыма
Пленных украинских моряков вывозят из Крыма
Астана - Динамо 0:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Астана - Динамо 0:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Рождественский пост 2018-2019: что и когда можно есть
Рождественский пост 2018-2019: что и когда можно есть

Глава МИД Польши посетит столицу Украины

Глава МИД Польши посетит столицу Украины
17:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В рамках визита Я.Чапутовича состоится 9-е заседание Украинско-польского форума партнерства с участием глав МИД, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович посетит Киев с официальным визитом 30 ноября – 1 декабря, сообщает пресс-служба МИД Украины.

По информации пресс-службы, 1 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин и польский коллега посетят Национальный историко-мемориальный заповедник "Быкивнянские могилы".

Германия поддерживает санкции против РФ

В этот же день при участии министров в Национальном заповеднике "София Киевская" состоится торжественная церемония вручения почетной награды МИД Польши (Pro Dignitate Humane) "За человеческое достоинство" семье украинского кинорежиссера и политзаключенного Олега Сенцова.

Кроме того, запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, а также ряд встреч на высшем уровне для обсуждения актуальных вопросов отношений между Украиной и Польшей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Польша, МИД Польши, Глава МИД Польши.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мобилизация из-за военного положения: кого и когда могут призвать
02 Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2018: все знаки Зодиака
03 В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз
04 Керченской трагедия: тело стрелка кремировали и тайно похоронили
05 Капитан захваченного украинского буксира в "суде" Крыма потребовал переводчика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Военное положение: В Крым смогут попасть только украинцы
Военное положение: В Крым смогут попасть только украинцы
В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз
Погода: в конце недели ударят лютые морозы
Долг &quot;Газпрома&quot; перед &quot;Нафтогазом&quot; стал больше
Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" стал больше
Год Желтой Земляной Свиньи 2019: что можно и нельзя ставить на новогодний стол
Год Желтой Земляной Свиньи 2019: что можно и нельзя ставить на новогодний стол
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь