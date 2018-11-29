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Маас: РФ должна открыть проход для судов в Азовское море

Маас: РФ должна открыть проход для судов в Азовское море
18:47 Сегодня Телеграф kmu.gov.ua Фото: Правительственный портал

Новости Украины: Хайко Маас подчеркивает, что ситуацию нужно решать исключительно дипломатическим путем.

Россия должна безотлагательно освободить задержанных моряков и предоставить проход для судов в Азовском море. Об этом сказал министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маас во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Берлине.

"Россия должна безотлагательно освободить моряков и предоставить проход для судов. Аннексия Крыма стала не только нарушением международного права, но и угрозой международного развития", - подчеркнул Маас.

Гройсман в свою очередь отметил, что страна-агрессор, с каким бы названием она не была, должна платить высокую цену за нарушение международных норм и законов.

"Страна-агрессор - с каким бы названием она не была - должна платить высокую цену за нарушение международных норм и законов. Мы ожидаем консолидации партнеров по выработке механизмов усиления санкций и других мер, которые заставят агрессора уважать суверенитет государств... Наши партнеры должны видеть, что происходит на территории (Азовского моря)", - сказал Гройсман.

Он добавил, что необходима консолидация всего мира для усиления санкций и других мер, которые заставят агрессора уважать суверенитет государств.

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"Мы ценим реакцию мира и Германии на ту агрессию, которая была осуществлена против наших военных. Мы видим, что ситуация в Азовском море очень сложная. С мая мы видели действия России относительно блокирования портов Мариуполя и Бердянска, осложнения движения судов. Мы расцениваем это как очередной шаг России относительно оккупации Азовского моря", - сказал Гройсман.

Глава МИД Германии заверил, что Берлин стоит бок о бок с Украиной и аккумулирует усилия партнеров ради деэскалации ситуации на Донбассе и в Азовском море. В свою очередь Гройсман поблагодарил за четкую и твердую позицию.

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Все по теме:

Украина, Азовское море, Владимир Гройсман, Хайко Маас, Ситуация в Азовском море, Федеральная Республика Германия.
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