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Фонд энергоэффективности: Кабмин назначил своих представителей в набсовет

Фонд энергоэффективности: Кабмин назначил своих представителей в набсовет
19:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Кабмин назначил своих представителей в набсовет Фонда энергоэффективности.

Кабинет министров Украины определил своими представителями в наблюдательном совете Фонда энергоэффективности замминистра финансов Юрия Гелетея, а также директора департамента экономики систем жизнеобеспечения Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Наталью Хоцяновскую.

Согласно сообщению пресс-службы Минрегиона, Ю.Гелетей будет координировать работу с государственными средствами и международными финансовыми институциями.

"В настоящее время уже сформировано большинство – четыре из пяти членов Наблюдательного совета. Ожидаем делегирования представителя от Европейского Союза", – цитирует пресс-служба слова вице-премьер-министра, министра регионального развития Геннадия Зубко.

По его словам, в ближайшее время набсовет начнет формирование дирекции и внутренних процедур фонда.

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Как сообщалось, победителями конкурсного отбора независимых членов в наблюдательный совет Фонда энергоэффективности стали Анджей Райкевич (Польша) и Юлия Сабатюк (Украина). В настоящее время осуществляется процедура подписания контракта с ними.

Набсовет фонда формируется в составе двух представителей правительства, двух независимых членов и одного представителя международных доноров. Члены наблюдательного совета избираются на пятилетний срок, а одно и то же лицо может избираться не больше трех раз подряд и только путем конкурсного отбора.

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Кабмин, Кабинет Министров Украины, Набсовет, Фонд энергоэффективности.
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