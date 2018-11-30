Конфликт в Керченском проливе: где сейчас находятся захваченные Россией моряки

Новости Украины: Задержанных в Керченском проливе украинских военных моряков переводят в московское СИЗО.

Задержанных в Керченском проливе украинских военных моряков переводят в московское СИЗО, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

При этом там не уточнили число арестованных, переводимых в столицу РФ.

"Омбудсмен Крыма Людмила Лубина сообщила, что в Москву из Симферополя переводят командный состав", - сказали в пресс-службе.

Накануне адвокат Джемиль Темишев, участвующий в уголовном деле в качестве защитника одного из арестованных украинцев, заявил, что моряков, заключенных под стражу 26-27 ноября, вывозят из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово".

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь на Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело о "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

24 украинца были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года.