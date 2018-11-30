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Выборы в ОТГ в ряде областей не состоятся: названа причина

Выборы в ОТГ в ряде областей не состоятся: названа причина
09:58 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия сообщила, что в 10 областях Украины в связи с введением военного положения проведение выборов в ОТО запрещено.

Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг, 29 ноября, напомнила субъектам и другим участникам местных выборов о запрете проведения выборов в объединенных территориальных общинах 10 областей Украины в связи с введением в них военного положения.

Сообщается, что ограничение касается регионов, граничащих с Россией, морями и Приднестровьем - а именно Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой областей.

ЦИК призывает обратить внимание, что выборы запрещены законом "О правовом режиме военного положения" и провести их можно будет после окончания действия военного положения 26 декабря или если оно будет отменено раньше срока. Вопрос назначения местных выборов в этих десяти областях будет решаться субъектами их назначения в законодательно определенном порядке после прекращения или отмены военного положения.

Речь идет о запрете 45 первых и 7 дополнительных выборов во вновь созданных ОТГ, назначенных на 23 декабря, а также о 9 промежуточных местных выборов, которые должны были состояться 9 и 16 декабря.

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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения. В связи с агрессией РФ, 26 ноября 2018 года Верховная Рада Украины приняла Закон "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в десяти областях.

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ЦИК, Запрет, Военное положение, Выборы в ОТО, 10 областей Украины.
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