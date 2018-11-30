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Захват моряков из Украины: РФ захватила катера ВМС, которые шли на ротацию

Захват моряков из Украины: РФ захватила катера ВМС, которые шли на ротацию
19:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Минобороны заявил, что поход 25 ноября был плановым для проведения ротации группы катеров ВМС Вооружнных сил Украины.

Морской поход 25 ноября был плановым для проведения ротации группы катеров ВМС Вооруженных сил Украины, которые находятся в районе порта Мариуполя. Об этом во время встречи с иностранными стратегическими советниками высокого уровня Комитета реформ Минобороны и ВСУ заявил министр обороны Степан Полторак.

"Во время встречи я проинформировал иностранную делегацию о ситуации, сложившейся в Азово-Черноморском бассейне, связанной с незаконными агрессивными действиями РФ относительно корабельной группы ВМС ВСУ. Этот морской поход был плановым для проведения ротации группы катеров Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, которые находятся в районе порта Мариуполя. На группу наших кораблей было осуществлено нападение со стороны спецслужб РФ, которое считается открытой агрессией. Учитывая ситуацию ... было принято решение о введении военного положения. Все конституционные права и свободы граждан во время этого периода будут сохранены", - заявил Полторак.

Он также отметил, что введение военного положения является превентивным мероприятием для отработки всех процедур внутри ВСУ, проведения короткодлительных сборов резерва первой очереди и учений подразделений территориальной обороны. Глава оборонного ведомства заверил международных партнеров, что Украина не остановит процесс внедрения реформ.

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Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24-х моряков.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России.

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Украина, Россия, ВМС, РФ, Моряки, Украинские моряки, Степан Полторак.
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