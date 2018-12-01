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Фриланд и Помпео на саммите G20 в Буэнос-Айресе обсудили ситуацию в Украине

Фриланд и Помпео на саммите G20 в Буэнос-Айресе обсудили ситуацию в Украине
12:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и госсекретарь США Майк Помпео на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе обсудили ситуацию с украинскими моряками.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и госсекретарь США Майк Помпео в Буэнос-Айресе во время саммита G20 обсудили последние события в Украине, пишет the Canadian Press.

В частности, глава МИД Канады сообщила, что вопрос об инциденте близ Керченского пролива будет обсуждаться и во время встречи лидеров G20 и Канада надеется, что этот вопрос будет важной составляющей.

Фриланд отметила, что именно Канада предложила обнародовать совместное заявление глав МИД G7 в отношении российской агрессии против ВМС Украины в Черном море. Глава МИД Канады отметила, что Канада была очень активной в этом вопросе на текущей неделе и сотрудничала "со всеми партнерами по Большой семерке, в том числе и с США, по этому заявлению".

Напомним, в пятницу министры иностранных дел стран Большой семерки выступили с совместным заявлением, в котором осудили российскую агрессию против Украины в Черном море, призвали разблокировать Керченский пролив и освободить захваченных украинских моряков.

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В Аргентине проходит второй день саммита G20. Участники 20 наиболее развитых стран мира обсуждают актуальные глобальные вопросы регулярно с 2008 года. Напомним, что на нынешнем саммите американский президент Дональд Трамп отказался встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным из-за событий в Азовском море.

Как сообщалось ранее, российские пограничные корабли 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые выполняли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков. Верховная Рада Украины 26 ноября в связи с данными событиями приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России.

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G20, Керченский пролив, Буэнос-Айрес, Плен, Украинские моряки, Христя Фриланд, Майк Помпео, Захват украиснких суден.
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