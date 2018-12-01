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Порошенко: Украина окружена 80-тысячной группой военнослужащих из РФ

Порошенко: Украина окружена 80-тысячной группой военнослужащих из РФ
16:25 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму разместила около 80 тысяч военнослужащих РФ.

У границ Украины развернуты группировки численностью около 80 тысяч российских военных, а также многочисленной военной техникой. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время передачи личному составу Вооруженных сил Украины вооружения и военной техники в одной из воинских частей в Киевской области.

"Вокруг Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 тысяч военнослужащих РФ, около 1400 артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2300 бронированных машин, около 500 самолетов и 300 вертолетов. В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания свыше 80 кораблей и 8 подводных лодок РФ, в том числе ударных - 23 корабля и 6 подводных лодок", - сказал Глава государства.

По его словам, цель России - вернуть Украину.

"В 1991 году свыше 90% украинцев подтвердили Акт провозглашения независимости Украины. Состоялся исторический выбор - построения свободной, суверенной, европейской Украины! Но Россия мечтает повернуть колесо истории назад, в прошлое", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось ранее, в Минобороны сообщили, что с 3 декабря начинается цикл масштабных мероприятий с резервистами и военнообязанными. В частности, будут проведены собрания, как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток). Таким образом предполагается, что все сборы будут завершены до начала новогодних праздников.

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Крым, РФ, Петр Порошенко, Размещение, ОРДЛО, Военнослужащие РФ.
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