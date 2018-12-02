Трюдо призвал Путина освободить украинских моряков, попавших в плен

Новости Украины: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что во время саммита G20 в Буэнос-Айресе призвал президента РФ Владимира Путина освободить украинских моряков.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным призвал освободить пленных украинских моряков. Об этом канадский премьер сказал на пресс-конференции после саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, которая транслировалась на канадском канале CBC News.

Он отметил, что 30 ноября утром на первой встрече лидеров лично поговорил с российским президентом.

"Я воспользовался моментом, чтобы непосредственного поговорить с президентом Путиным с целью давления на него в связи с нашей озабоченностью относительно ситуации в Азовском море и судьбы украинских моряков, которые были взяты в плен. Я попросил его освободить украинских моряков и дать возможность свободного прохождения судов в Азовское море", - отметил Трюдо.

Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".