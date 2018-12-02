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Украинских моряков в СИЗО посетили члены ОНК

Украинских моряков в СИЗО посетили члены ОНК
11:42 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что 21 украинского моряка в СИЗО Лефортово посетили члены московской общественной наблюдательной комиссии.

Члены московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили 21 украинского моряка, которые удерживаются в Лефортовском СИЗО, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Только что получила официальную информацию от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она сообщила, что члены московской Общественной наблюдательной комиссии посетили 21 украинского моряка, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. С каждым из них разговаривали" – написала Л.Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что, по словам Т.Москальковой, условия содержания украинских военнопленных "отвечают международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет". 

Кроме того, члены ОНК также посетили трех украинских моряков, которые содержатся в медицинском подразделении "Матросской тишины".

"Их лечение проходит нормально. На следующей неделе их посетит уполномоченный по правам человека в городе Москве, а также Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова", - отметила украинский омбудсмен.

Л.Денисова сообщила о намерение 3 декабря провести переговоры с российской коллегой.

"Намерена завтра провести переговоры с Москальковой о предоставлении мне возможности посетить наших моряков", - сообщила Л.Денисова.

Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

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Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

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Людмила Денисова, Украинские моряки, Посещение, СИЗО "Лефортово", Члены наблюдательной комиссии Москвы.
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