Гройсман: "Северный поток-2" – это форма замаскированной войны против Европы

Новости Украины: Российский проект газогона "Северный поток-2" является формой скрытой войны против Европы и европейских потребителей.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает строящийся газопровод "Северный поток – 2" геополитическим оружием России в замаскированной войне против Европы. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию "Die Welt", передает пресс-служба Кабмина.

"Северный поток-2" - это форма замаскированной войны против Европы. Мы знаем, как это - быть зависимым от России в энергетически-политическом плане. Из собственного опыта нам известно, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект как геополитическое оружие России", - сказал Гройсман.

Гройсмн объяснил, почему так важно сохранить Украину транзитером российского газа в Европу, так как это имеет большое значение для безопасности Старого света.

"Мы предложили партнерам на Западе вместе управлять нашей газотранспортной системой. Возможности ее составляют 140 млрд кубических метров. Наши газохранилища позволяют хранить запасы до 1000 дней. Это большой потенциал", - добавил глава правительства.