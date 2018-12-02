Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в &quot;Нормандском формате&quot;
Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в "Нормандском формате"
Украинских моряков в СИЗО посетили члены ОНК
Украинских моряков в СИЗО посетили члены ОНК
Биатлон: Украина завоевала бронзу в стартовой гонке сезона
Биатлон: Украина завоевала бронзу в стартовой гонке сезона
Желтая Земляная Свинья: все, что нужно знать о символе Нового года 2019
Желтая Земляная Свинья: все, что нужно знать о символе Нового года 2019

Гройсман: "Северный поток-2" – это форма замаскированной войны против Европы

Гройсман: &quot;Северный поток-2&quot; – это форма замаскированной войны против Европы
14:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Российский проект газогона "Северный поток-2" является формой скрытой войны против Европы и европейских потребителей.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает строящийся газопровод "Северный поток – 2" геополитическим оружием России в замаскированной войне против Европы. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию "Die Welt", передает пресс-служба Кабмина.

"Северный поток-2" - это форма замаскированной войны против Европы. Мы знаем, как это - быть зависимым от России в энергетически-политическом плане. Из собственного опыта нам известно, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект как геополитическое оружие России", - сказал Гройсман.

В Германии завершили укладку труб "Северного потока-2"

Гройсмн объяснил, почему так важно сохранить Украину транзитером российского газа в Европу, так как это имеет большое значение для безопасности Старого света.

"Мы предложили партнерам на Западе вместе управлять нашей газотранспортной системой. Возможности ее составляют 140 млрд кубических метров. Наши газохранилища позволяют хранить запасы до 1000 дней. Это большой потенциал", - добавил глава правительства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Европа, Кабмин, Кабинет Министров Украины, Владимир Гройсман, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
02 Уайлдер - Фьюри: события боя
03 Гвоздик - Стивенсон: события боя
04 Гвоздик - Стивенсон. Видео тяжелейшего нокаута
05 Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Стало известно, где похоронят Джорджа Буша-старшего
Стало известно, где похоронят Джорджа Буша-старшего
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Акции протеста в Париже: 133 раненых, из них 23 правоохранители
Акции протеста в Париже: 133 раненых, из них 23 правоохранители
Маникюр 2019: лучшие идеи для маникюра на новогодний корпоратив
Маникюр 2019: лучшие идеи для маникюра на новогодний корпоратив
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь