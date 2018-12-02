Геращенко: Кремль стремится сменить проукраинскую власть

Новости Украины: Сегодня Москва открыто заявляет, что запрещает Украине право на собственную внутреннюю политику.

Москва стремится всеми возможными способами сменить нынешнюю проукраинскую власть. Об этом заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Ровно 5 лет назад Москва решила запретить Украине самой определять свою внешнюю политику. Украина восстала и выиграла. Кремль не скрывает, что единственный его враг в Украине - это нынешняя проукраинская власть, и стремится эту власть сменить всеми возможными способами", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что Москва не будет выбирать украинского президента и украинский парламент. "Это будет исключительно украинский народ", - добавила Геращенко.

Как известно, очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Выборы в Верховную Раду состоятся в октябре следующего года.