Геращенко: Кремль стремится сменить проукраинскую власть

Москва стремится всеми возможными способами сменить нынешнюю проукраинскую власть. Об этом заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
"Ровно 5 лет назад Москва решила запретить Украине самой определять свою внешнюю политику. Украина восстала и выиграла. Кремль не скрывает, что единственный его враг в Украине - это нынешняя проукраинская власть, и стремится эту власть сменить всеми возможными способами", - отметила Геращенко.
Она подчеркнула, что Москва не будет выбирать украинского президента и украинский парламент. "Это будет исключительно украинский народ", - добавила Геращенко.
Как известно, очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Выборы в Верховную Раду состоятся в октябре следующего года.