Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
МинВОТ: Семьи 17 политзаключенных получили госпомощь
МинВОТ: Семьи 17 политзаключенных получили госпомощь
Шахтер - Олимпик 2:2 Видео голов и обзор матча
Шахтер - Олимпик 2:2 Видео голов и обзор матча
Букингемский дворец прокомментировал ссору между Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Букингемский дворец прокомментировал ссору между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск

Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
20:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Петр Порошенко заявляет, что Россия пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупирован Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.

Президент Украины отметил, что в отличие от российского провокационного поведения, Украина всегда выступала за политико-дипломатические средства решения конфликта. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group, сообщает пресс-служба президента.

"Москва пытается получить наземный коридор с оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу, что масштабы российской агрессии будут расти", - заявил он.

Порошенко рассказал, как Путин игнорирует его запрос на телефонный разговор

Порошенко отметил, что "по сути, именно в Украине сейчас решается будущее свободного мира". "В отличие от российского провокационного поведения и подстрекательства к еще более драматическим событиям, Украина всегда выступала за политико-дипломатические средства урегулирования конфликта", - подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил, что требования Украины обсуждаются уже долгое время, и все они хорошо известны. "Несколько лет мы вместе с Германией и Францией в Нормандском формате настаиваем на том, чтобы Россия обеспечила безопасность. Она должна выполнить Минские соглашения", - сказал Порошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, РФ, Бердянск, Мариуполь, Петр Порошенко, Президент Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
02 Маникюр 2019: лучшие идеи для маникюра на новогодний корпоратив
03 Уайлдер - Фьюри: события боя
04 Гвоздик - Стивенсон. Видео тяжелейшего нокаута
05 Гвоздик - Стивенсон: события боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в зоне ООС прошел без обстрелов
День в зоне ООС прошел без обстрелов
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Акции протеста в Париже: 133 раненых, из них 23 правоохранители
Акции протеста в Париже: 133 раненых, из них 23 правоохранители
Как дольше сохранить волосы чистыми: полезные советы для девушек
Как дольше сохранить волосы чистыми: полезные советы для девушек
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь