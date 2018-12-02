Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск

Новости Украины: Президент Петр Порошенко заявляет, что Россия пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупирован Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.

Президент Украины отметил, что в отличие от российского провокационного поведения, Украина всегда выступала за политико-дипломатические средства решения конфликта. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group, сообщает пресс-служба президента.

"Москва пытается получить наземный коридор с оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу, что масштабы российской агрессии будут расти", - заявил он.

Порошенко отметил, что "по сути, именно в Украине сейчас решается будущее свободного мира". "В отличие от российского провокационного поведения и подстрекательства к еще более драматическим событиям, Украина всегда выступала за политико-дипломатические средства урегулирования конфликта", - подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил, что требования Украины обсуждаются уже долгое время, и все они хорошо известны. "Несколько лет мы вместе с Германией и Францией в Нормандском формате настаиваем на том, чтобы Россия обеспечила безопасность. Она должна выполнить Минские соглашения", - сказал Порошенко.