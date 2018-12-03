Полозову в СИЗО "Лефортово" препятствуют в доступе к подзащитному

Новости Украины: Адвокат Николай Полозов сообщил, что российская власть препятствует защитникам в доступе к незаконно захваченным украинским морякам.

Адвокат одного из захваченных украинских моряков, капитана катера "Бердянск" Дениса Гриценко Николай Полозов заявил, что российская власть препятствует адвокатам в доступе к незаконно задержанным украинцам.

Полозов сообщил, что сейчас находится в СИЗО "Лефортово", в которой существует система, серьезно ограничивающая возможность прохода к подзащитным.

Чтобы в первый раз посетить своего подзащитного, необходимо получить разрешение от следователя. Но, на данный момент, кто является следователем или руководителем следственной группы по "делу" украинских моряков, не известно.

В Следственном управлении ФСБ Полозову посоветовали подать соответствующее заявление на Лубянку, в главный офис ФСБ.

Исходя из данной ситуации, адвокат считает, что таким образом должностные лица препятствуют ему в доступе к своему подзащитному Денису Гриценко. На данный момент, адвокату неизвестно, признал ли кто-то свою вину или нет.

Также, Полозов сообщил, что всем задержанным украинским морякам еще 27 ноября следствие официально предъявило обвинение в незаконном пересечении государственной границы.

Напомним, 25 ноября 24 украинских моряков, находившихся на захваченных судах Военно-морских сил ВСУ, задержали российские пограничники. Кроме троих раненых моряков, в числе арестованных 21 человек: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудник СБУ Андрей Драч; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов. По решению так называемых судов Симферополя и Керчи их арестовали до 25 января 2019 года.