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Столтенберг призвал РФ освободить украинских моряков и корабли

Столтенберг призвал РФ освободить украинских моряков и корабли
14:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Руководитель Альянса сообщил, что во вторник министры иностранных дел стран Альянса проведут встречи с партнерами - Грузией и Украиной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще раз призвал Россию освободить украинские корабли и их экипажи захваченные 25 ноября в Азовском море, а также разблокировать Керченский пролив. Об этом он заявил на пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел НАТО, которая должна начаться 4 декабря в Брюсселе.

"Недавно Россия захватила украинские военные корабли и моряков в Керченском проливе. Не существует оправдания такому применению силы. Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Россия должна освободить украинских моряков и корабли, а также позволить свободу навигации и беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море", - отметил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что украинские военные суда, равно как и гражданские, имеют право проходить Керченским проливом и осуществлять навигацию в Азовском море.

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"Обе страны Украина и Грузия сталкиваются с серьезными вызовами в сфере безопасности со стороны России. Мы будем продолжать оказывать обеим странам практическую и политическую поддержку", - отметил Генеральный секретарь НАТО.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.

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Азовское море, НАТО, Брюссель, Россия, РФ, Йенс Столтенберг, Генсек НАТО, Генеральный секретарь НАТО, Украинские моряки, Станы Альянса.
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