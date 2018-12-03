Столтенберг призвал РФ освободить украинских моряков и корабли

Новости Украины: Руководитель Альянса сообщил, что во вторник министры иностранных дел стран Альянса проведут встречи с партнерами - Грузией и Украиной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще раз призвал Россию освободить украинские корабли и их экипажи захваченные 25 ноября в Азовском море, а также разблокировать Керченский пролив. Об этом он заявил на пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел НАТО, которая должна начаться 4 декабря в Брюсселе.

"Недавно Россия захватила украинские военные корабли и моряков в Керченском проливе. Не существует оправдания такому применению силы. Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Россия должна освободить украинских моряков и корабли, а также позволить свободу навигации и беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море", - отметил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что украинские военные суда, равно как и гражданские, имеют право проходить Керченским проливом и осуществлять навигацию в Азовском море.

"Обе страны Украина и Грузия сталкиваются с серьезными вызовами в сфере безопасности со стороны России. Мы будем продолжать оказывать обеим странам практическую и политическую поддержку", - отметил Генеральный секретарь НАТО.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.