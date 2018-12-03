РФ существенно увеличила в оккупированном Крыму количество солдат и артиллерии

Новости Украины: На границе Украины с оккупированным Крымом количество российских военных с 2014 года увеличилось в три раза, а артиллерии - в 10 раз.

Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко на заседании Согласительного совета сегодня, 3 декабря, заявила, что количество российских солдат в Крыму, по сравнению с показателями 2014 года, увеличилось в 3 раза, а артиллерии — в 10 раз, БТРов - в 5 раз, а самолетов и систем залпового огня соответственно в 5 и 10 раз.

Луценко подчеркнула, что на данный момент опасность агрессии России как никогда реальна, так как Украине может грозить полномасштабная война с Россией.

Более того, вокруг украинско-российской границы находятся около 500 боевых самолетов тактической авиации, 340 вертолетов армейской авиации, 25 батальйонно-тактических групп РФ, способных выполнять боевые задачи бомбардировки украинской территории.

Луценко объяснила, что если бы Украина в 2014 году ввела военное положение, оно бы перечеркнуло достигнутые цели. Такое решение в тот период означало бы неполучение безвизового режима, неподписание договора об Ассоциации с ЕС, отсутствие поддержки МВФ и, как следствие, дефолт.

Представитель президента Украины отметила, что то, что произошло в Керченском проливе, было сделано уже не руками "ополченцев", которые "купили оружие в гастрономе", и даже не "зелеными человечками", а российскими военными с погонами, которые под руководством ФСБ таранили наши суда. Таким образом, состоялся акт открытой вооруженной агрессии.