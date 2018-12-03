В Книге рекордов Гиннеса оккупированный Севастополь указали "российским"

Новости Украины: В сертификате Книги рекордов Гиннеса, который был выдан гражданину Беларуси Александру Бенедиктову, оккупированный Севастополь указан как территория России.

Книга рекордов Гиннеса в сертификате гражданину Беларуси Александру Бендикову, который установил новый рекорд, указала оккупированный Севастополь как территорию Российской Федерации.

Сообщается, что Александр Бендиков установил мировой рекорд по балансировке предметов. Ему удалось удержать на одном гвозде еще 349 гвоздей. Достижение было оформлено и подписано местными мастерами спорта по гандболу и волейболу.

Известно, что рекорд был установлен еще в мае текущего года, а зафиксирован на днях. В сертификате, который получил белорус, местом установления рекорда указан "Sevastopol. Russian Federation". Действия Книги рекордов Гиннеса пока еще никак не прокомментировало Министерство иностранных дел Украины.

Напомним, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели в связи с данными действиями ряд экономических санкций против РФ.

Как сообщалось ранее, 25 ноября 24 украинских моряков, находившихся на захваченных судах Военно-морских сил ВСУ, задержали российские пограничники, троих из них ранили. По решению так называемых судов Симферополя и Керчи их арестовали до 25 января 2019 года. Известно, что большинство из них перевезли из оккупированного Крыма в СИЗО "Лефортово", которое расположено в Москве.