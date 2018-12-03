Столтенберг: НАТО увеличило свое присутствие в Черном море

Новости Украины: Йенс Столтенберг заявляет, что НАТО нарастило свое военное присутствие в Черном море.

Североатлантический Альянс после незаконной аннексии Россией Крыма принимает меры для повышения безопасности во всем Черноморском регионе.

Об этом в понедельник заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел НАТО, которая должна начаться 4 декабря в Брюсселе.

"НАТО увеличило свое военное присутствие в регионе Черного моря. Мы также имеем больше военно-морского присутствия. В прошлом году количество военных кораблей НАТО в Черном море возросло с 80-ти до 120-ти. У нас есть три союзника в регионе - Турция, Румыния и Болгария, которые имеют собственные военно-морские способности. НАТО осуществляет патрулирование воздушного пространства над Черноморским регионом, и мы имеем новую многонациональную бригаду в Румынии. Сейчас мы имеем в этом регионе больше средств разведки и наблюдения", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что союзники будут продолжать внимательно отслеживать ситуацию в Азовском регионе и призывают Россию освободить украинские корабли и их экипажи.

"Мы предоставляем Украине не только мощную политическую, но и практическую поддержку. С момента незаконной аннексии Крыма мы предоставляли такую поддержку в различных формах: помогали модернизировать вооруженные силы, усовершенствовать командные структуры, укрепить кибернетическую безопасность. Также несколько союзников предоставляют такую помощь на двусторонней основе путем обучения украинского военного персонала. Мы будем продолжать такую практическую помощь, а также и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнул Генеральный секретарь НАТО.