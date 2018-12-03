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Стало известно, как будет работать Рада в период военного положения

Стало известно, как будет работать Рада в период военного положения
16:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Как повлияет введение военного положения на работу народных депутатов.

Верховная Рада Украины на период действия военного положения, введенного в десяти областях страны, работает в штатном режиме.

Об этом сказал Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время брифинга.

"Верховная Рада действует в штатном режиме. Конечно же, ключевой акцент в течение этой и на следующей неделе будет делаться на вопросах безопасности и обороны, ведь военное положение - это превентивные меры для максимальной мобилизации и для готовности в случае полномасштабной атаки Российской Федерации перейти к обороне украинской земли и украинского государства", - сказал Парубий.

В то же время спикер подчеркнул, что руководство государства делает все возможное, чтобы военное положение никоим образом не ограничивало прав и свобод граждан, а касалось лишь мобилизации, координации и подготовки сектора безопасности на случай более активных действий со стороны страны-агрессора.

Порошенко не будет продлевать военное положение

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российский спецназ обстрелял и захватил три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков.

26 ноября 2018 года Верховная Рада Украины приняла Закон "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в десяти областях.

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Верховная Рада, Депутаты, Андрей Парубий, Военное положение.
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