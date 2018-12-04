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В Верховной Раде принял присягу новый депутат

В Верховной Раде принял присягу новый депутат
10:42 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Депутат Верховной Рады Владимир Куренной зачитал присягу нардепа и приступил к выполению своих обязанностей.

Избранный по списку партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Куренной принял присягу народного депутата и стал членом парламента VIII созыва. На заседании Верховной Рады во вторник утром он зачитал текст присяги, что является требованием Конституции перед вступлением депутата в должность.

"Я хочу пригласить к принятию присяги народного депутата Украины. 29 ноября 2018 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Куренного Владимира Константиновича, включенного к избирательного списке партии "Блок Петра Порошенко", - сказал спикер ВР.

После этого Куренной принес присягу.

"Клянусь на верность Украине, обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - заявил парламентарий.

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Как сообщалась, 29 ноября Центральная избирательная комиссия Украины признала избранным по списку "Блока Петра Порошенко" на выборах 26 октября 2014 года и зарегистрировала народного депутата В.Куренного вместо Ирины Фриз, которая стала министром по делам ветеранов.

Одессит В.Куренной – народный депутат Украины 5-го и 7-го созывов (от партии "УДАР"). Был включён в список БПП на внеочередных выборах 26 октября 2014 под №86.

22 ноября Верховная Рада поддержала представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о назначении министром по делам ветеранов народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" И.Фриз.

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Верховная Рада, Парламент, Депутат, Владимир Куренной.
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