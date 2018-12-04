В РФ не идут на разговоры об освобождении украинских моряков

Новости Украины: В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что РФ не идет на разговоры об освобождении или обмене украинских моряков.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что руководство России не соглашается на разговоры об освобождении или обмене украинских военнопленных моряков. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Одессе.

"К сожалению, противник - руководство Российской Федерации - не хочет идти на любые разговоры об освобождении незаконно задержанных в международных водах моряков, на обмен, который мы готовы провести. Фонд обмена у нас достаточный - более 300 человек приговорены за антигосударственную деятельность", - сказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что надеется на международную и украинскую солидарность в вопросе освобождения военнопленных моряков. Он заметил, что Украина делает все возможное, чтобы освободить их как можно быстрее.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российский спецназ обстрелял и захватил три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков.

26 ноября 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в десяти областях.