Геращенко: РФ и ее "марионетки" сорвали и это предложение освобождения украинцев

Новости Украины: В РФ в который раз сорвали освобождение украинских заложников.

Во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) российская сторона в очередной раз отклонила предложения Украины относительно освобождения заложников и политзаключенных. Об этом сообщает первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Украинская сторона еще раз передала предложение об освобождении арестованных россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах и помиловании сепаратистов в обмен на украинцев на оккупированных территориях. Мы передали конкретные списки в формате 23/23 и 66/19 с предложением провести освобождение наших военных и гражданских из ОРДЛО до новогодних и рождественских праздников. Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря. К сожалению, РФ и ее марионетки отказались от очередной инициативы Украины и сорвали и это предложение освобождения украинцев", - написала она.

Геращенко отметила, что ответственность за то, что освобождение заложников заблокировано - "полностью на российской стороне".

Как отметила политик, сегодня, 4 декабря, в Минске состоялось 100 заседание ТКГ (где Украину отныне представляет Евгений Марчук) и рабочих групп.

"Украинская сторона осудила открытую вооруженную агрессию РФ в Азовском море и призвала СММ ОБСЕ, мандат которой распространяется на всю территорию Украины, немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий, которые должны быть свободны от тяжелого оружия и техники. Украинская сторона выразила решительный протест недопуска СММ ОБСЕ в Новоазовск и другие оккупированные РФ территории. При этом российская сторона фактически заблокировала обсуждение военной провокации на Азове", - отметила она.

Геращенко подчеркнула, что Украина требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, поскольку на задержанных распространяется действие Женевских конвенций, и военнопленных нельзя судить.

Также политик в очередной раз напомнила, что Украина не признает псевдовыборов, организованных РФ на оккупированных ею территориях Донбасса, и нелегитимных "властей".

Геращенко отметила, что украинская сторона напомнила о трехстороннем формате Украина - Россия - ОБСЕ и подчеркнула, что "вооруженная провокация РФ в Азовском море и однозначная реакция мира на агрессию только подтверждают статус РФ в минских группах как страны-агрессора, ответственного за оккупацию и агрессию".